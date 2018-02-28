Исекешев: За последние три года стоимость жилья в столице снизилась на 9%

На рынке жилья встречаются предложения со стоимостью 260-280 тысяч тенге за 1 кв м.

В течение года введено в эксплуатацию 2,36 млн кв метров жилья, в том числе за счет государственных источников, акимат города Астаны построил 7 жилых комплексов. Это позволило обеспечить квартирами 1062 семьи. Об этом сообщил аким Астаны Асет Исекешев на своей отчетной встрече с населением столицы, передает Zakon.kz со ссылкой на Елорда Инфо.

По словам акима, строительство доступного кредитного и арендного жилья в том числе, способствует общему снижению цен на первичное жилье. Цена на государственное жилье сегодня не превышает отметку 180 тысяч тенге за квадратный метр по линии Жилстройсбербанка.

"Мы поддерживаем инфраструктурой. Для того, чтобы сохранить конкуренцию на рынке, столичным застройщикам приходится каждый год также снижать цены. За последние три года средняя цена на столичном рынке первичного жилья снизилась с 355,5 до 324,1 тысяч тенге за квадратный метр или на 9%. Более того, на рынке встречаются предложения со стоимостью 260-280 тысяч тенге за кв м", - сообщил Асет Исекешев.

Фото pixabay.com

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