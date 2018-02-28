Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Исекешев: За последние три года стоимость жилья в столице снизилась на 9%

На рынке жилья встречаются предложения со стоимостью 260-280 тысяч тенге за 1 кв м.

Фото : ixabay.com28 февраля 2018, 11:07

В течение года введено в эксплуатацию 2,36 млн кв метров жилья, в том числе за счет государственных источников, акимат города Астаны построил 7 жилых комплексов. Это позволило обеспечить квартирами 1062 семьи. Об этом сообщил аким Астаны Асет Исекешев на своей отчетной встрече с населением столицы, передает Zakon.kz со ссылкой на Елорда Инфо.

По словам акима, строительство доступного кредитного и арендного жилья в том числе, способствует общему снижению цен на первичное жилье. Цена на государственное жилье сегодня не превышает отметку 180 тысяч тенге за квадратный метр по линии Жилстройсбербанка.

"Мы поддерживаем инфраструктурой. Для того, чтобы сохранить конкуренцию на рынке, столичным застройщикам приходится каждый год также снижать цены. За последние три года средняя цена на столичном рынке первичного жилья снизилась с 355,5 до 324,1 тысяч тенге за квадратный метр или на 9%. Более того, на рынке встречаются предложения со стоимостью 260-280 тысяч тенге за кв м", - сообщил Асет Исекешев.

Фото pixabay.com


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Сейчас читают
Загрузка...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты