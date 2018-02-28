В США военные пострадали при вскрытии подозрительного письма

Трое из пострадавших сейчас госпитализированы.

На военной базе США в округе Арлингтон под Вашингтоном после того, как открыли подозрительное письма пострадали одиннадцать человек, сообщает NTV.ru.

По данным местных спасателей, трое из пострадавших сейчас госпитализированы. По предварительным данным, у них обожжены руки, также у одного из военных произошло носовое кровотечение. Сейчас состояние госпитализированных стабильно, передает ТАСС.

Известно, что письмо было открыто в одном из административных зданий базы. На место для проведения расследования выехали сотрудники ФБР.

Фото: RT

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