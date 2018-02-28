Акишев рассказал, как можно снизить стоимость страхования в будущем

Введение онлайн страхования позволит расширить географию страховых услуг и ускорит банковские операции.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента председатель Нацбанка Данияр Акишев рассказал о пользе внедрения онлайн страхования в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

«Банки уже давно успешно используют онлайн-услуги страхования. В связи с особенностями законодательства о страховании онлайн-услуги в этой области не разработаны должным образом. Доступ к финансовым услугам всегда важен в Казахстане и, конечно же, в отдаленных регионах. Помимо страхования, есть много примеров людей, которые не могут получить доступ к стандартным банковским услугам. Не всегда возможно расширить финансовые учреждения через филиалы в регионах. Банки и страховые компании, как отдельные учреждения, оптимизируют свои издержки. Если спроса и рентабельности недостаточно, то финансовые структуры сокращают число филиалов в регионах. Поэтому цифровизация страхования является наиболее оптимальным решением. Это лучшее решение для наших граждан», - сказал глава Нацбанка.

По словам Акишева, цифровизация сосредоточена на телекоммуникациях и интернете. Введение онлайн-страхования позволит расширить географию страховых услуг и ускорит банковские операции.

«Цель вносимых поправок - создать благоприятные условия для получения нашими гражданами страховых услуг, - продолжил Данияр Акишев.- Люди и предприятия могут заключать страховые договоры онлайн без участия в корпоративном офисе или через агентов. Если законопроект будет утвержден, жители регионов не будут посещать региональный центр или посредников для получения страхового полиса. Отсутствие посредников уменьшит стоимость страхования в будущем. В развитых странах доля онлайн-страхования достигает 70%. Онлайн-страхование требует не только законодательных изменений, но и совместных действий правительственных учреждений с большой работой».

В настоящий момент существует пять основных законопроектов. Внедрение онлайн-страхования, изменение методов страхования лиц, выезжающих за рубеж, введение обязательного страхования, также обсуждается вопрос расширения функции страхового омбудсмена для совершенствования досудебных механизмов и введение дополнительных гарантий для социально значимых видов страхования в регионах.

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