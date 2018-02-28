Досаев об ОСМС: Казахстанцы должны знать, к какой поликлинике прикреплены

Эта работа должна быть на особом внимании.

На расширенной коллегии Министерства здравоохранения РК по итогам 2017 года заместитель премьер-министра РК Ерболат Досаев поднял вопрос внедрения ОСМС в Казахстане, передает Zakon.kz.

По его словам, работа по ОСМС – это совместная работа Министерства здравоохранения РК и Министерства труда и социальной защиты населения РК. Принимается целый пакет необходимых мер, связанных с ускорением решения вопроса самозанятого и неформально занятого населения.

"Мы предполагаем, что в течение 2018 года большинство мер будет реализовано. Это поможет увидеть всю картину и что мы готовы предложить нашему населению. Второй вопрос связан с тем, какой пакет медицинских услуг, предположим, в случае переноса сроков начала внедрения ОСМС, будет предложен различным категориям населения. То есть, гарантированным объемом бесплатной медицинской помощи будет охвачено все население, но ГОБМП буден разделен по пакетам – для участников ОСМС и неучастников системы", - сказал Досаев.

Он также поднял вопрос прикрепления к поликлиникам.

«По прикреплению. Я сам был удивлен тем, куда я прикреплен. Надо в течение 2018 года, по крайней мере до конца 3 квартала, провести ревизию прикрепления. То есть, сама кампания должна быть ориентирована на то, чтобы граждане знали (прим. - куда прикреплены). Подворовые обходы были завершены, мы примерную картину знаем, кроме трудовых мигрантов, которые находятся в городах. Эта работа должна быть на особом внимании», - отметил он.

Председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Елена Бахмутова отметила, что в министерстве знают об этой проблеме и будут работать над ее решением.

Фото: informburo.kz

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Екатерина Ионова

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