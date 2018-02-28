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Нигматулин: Казахстанцы, выехавшие за границу, должны быть застрахованы на весь период

Предлагается в системе обязательного страхования внедрить механизм онлайн-страхования.

Фото : 28 февраля 2018, 11:10

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина в первом чтении рассмотрены законодательные поправки по вопросам страхования и страховой деятельности, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Законопроектом, в частности, предлагается в системе обязательного страхования внедрить механизм онлайн-страхования. Планируется также пересмотреть систему страхования рисков туристов.

В связи с этим в ходе обсуждения депутатами подняты вопросы об обязательном страховании туристов, выезжающих за рубеж. В частности, речь шла о страховании на время, определенное туристической путевкой. Парламентарии выразили беспокойство по поводу случаев, когда суммы страхового покрытия было недостаточно для оказания помощи туристам.

Спикер Мажилиса, подчеркнув важность поставленного вопроса, обратился к разработчикам законопроекта:

- Многие наши граждане проводят отпуска за границей по туристическим путевкам. Конечно, в это время могут возникнуть разные ситуации: заболел или какие-то другие причины. Но самое главное – казахстанцы, выехавшие по турпутевке за границу, должны быть полностью застрахованы на весь период. Поэтому эти вопросы необходимо рассмотреть до второго чтения, - сказал в завершение Нурлан Нигматулин.

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