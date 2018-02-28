В Астане стартовала отчетная встреча Асета Исекешева с населением

Отчетные встречи руководства города с жителями Астаны были проведены в рамках направления «Открытое и подотчетное государство».

Сегодня в Концертном зале «Астана» началась традиционная отчетная встреча акима города с населением, передает официальный сайт столичного акимата.

Напомним, что с 15 по 21 февраля впервые перед населением отчитались заместители акима столицы: Сергей Хорошун, Косман Айтмухаметов, Ермек Аманшаев, Малика Бектурова и Аскар Амрин.

Отчетные встречи руководства города с жителями Астаны были проведены в рамках направления «Открытое и подотчетное государство». Жители столицы проявили высокую активность во время встреч.

Сегодняшняя отчетная встреча акима Астаны состоится в формате «Вопрос – ответ». Асет Исекешев расскажет об итогах проделанной работы за прошедший год, поделится планами по развитию столицы, а жители города смогут задать волнующие их вопросы.

Сегодняшнее мероприятие будет освещаться в онлайн-режиме на официальном аккаунте акимата города Астаны в социальной сети Facebook. Кроме того, для максимального охвата населения в зданиях двух крупнейших вузов столицы Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева и Казахского агротехнического университета имени С. Сейфуллина будут организованы прямые включения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!