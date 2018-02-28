Более 40% столичных КСК признаны неэффективными

В 2017 году 42 органа управления были привлечены к административной ответственности, в судебные органы направлены материалы по 22 КСК.

Реализация проекта по цифровизации ЖКХ уже начата в 252 КСК, сообщил аким Астаны Асет Исекешев в ходе отчетной встречи с населением, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

По словам акима, основные три вопроса, которые волнуют каждого жителя – это прозрачность тарифов коммунальных услуг, деятельность КСК, а также состояние инженерных сетей, лифтов, фасадов, крыш.

«Для решения этих проблем акиматом предусмотрен проект цифровизации ЖКХ – «Е-КСК», главным правилом которого станет принцип «все должно быть справедливо и понятно». Сразу будет снят важный вопрос нецелевого использования средств обслуживающими компаниями», – сообщил аким.

Цифровизация также предусматривает сокращение расходов. Внедрение целой системы, построенной на комплексе датчиков, которые, «общаясь между собой», позволят регулировать работу всех инженерных сетей и делать ее максимально энергоэффективной.

«Работа по внедрению системы уже начата в 252 КСК из 440. Нашей основной целью является создание необходимых условий для сохранения и надлежащей эксплуатации жилищного фонда. За последние два года нами совместно с КСК была проведена работа по определению права собственности. В результате удалось довести количество зарегистрированных кондоминиумов до 97%, что является самым высоким показателем по республике», – сообщил Асет Исекешев.

По его словам, на сегодняшний день количество неэффективных КСК в городе составляет более 40%.

Так, для защиты интересов жителей столицы принимаются меры по сокращению количества недобросовестных КСК, разработаны стандарты их работы.

Как отметил Асет Исекешев, по результатам проверки КСК в 2017 году было выдано 115 предписаний, 42 органа управления были привлечены к административной ответственности, в судебные органы направлены материалы по 22 КСК.

«В результате органы управления привели в соответствие техническое состояние фасадов более 110 жилых зданий, а также провели ремонт общего имущества в 300 жилых домах.

Также в целях оказания содействия органам управления акиматом города проведено техническое обследование более 1000 МЖД. В текущем году планируется завершить обследование по всем домам до 2000-го года постройки», – сообщил аким города.

Фото tvc.ru

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