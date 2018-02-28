Досаев: Онкология остаётся нашей главной проблемой

Вице-премьер призвал повысить эффективность мер по профилактике рака.

До конца мая в Казахстане должен быть разработан проект комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями, сообщил заместитель премьер-министра Р Ерболат Досаев, передает BNews.kz.

"До конца мая текущего года должен быть разработан проект комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями, в котором необходимо предусмотреть мероприятия по обеспечению высокоэффективной ранней диагностики при лечении рака на основе передового международного опыта", - сказал Досаев на расширенном заседании коллегии Министерства здравоохранения, где подводились итоги за 2017 год и обсуждались направления на 2018 год.

Вице-премьер уверен, что вместо строительства дорогостоящих онкологических клиник стоит уделить внимание профилактике рака, которая, по его мнению, обходится дешевле.

"Онкология остаётся нашей главной проблемой. И особо надо уделить внимание тем регионам, где высокий уровень заболеваемости. У нас поступают очень много бюджетных заявок на строительство онкологических диспансеров, клиник. Но самое главное в области онкологии, как показывает практика, это профилактика, которая стоит гораздо дешевле. И можно проводить более эффективные мероприятия, чем мы сегодня имеем", - подытожил Досаев.

Фото Бауыржан Жуасбаев

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