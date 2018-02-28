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Правила страхования для казахстанских туристов предлагают изменить

Туроператор будет обязан выдать страховой сертификат туристу, когда билет будет продан.

Фото : allWomens28 февраля 2018, 11:28

Национальный банк РК предлагает изменить методы страхования лиц, выезжающих за рубеж. Об этом сообщил глава Нацбанка Данияр Акишев на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК, представляя проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и страховой деятельности», сообщает Zakon.kz.

"В настоящее время страхование работает только тогда, когда доказана ошибка туроператора. Конечно, это работает очень редко. Обычно туристы остаются один на один с проблемой и с компенсацией за ущерб здоровью", - сказал глава Нацбанка.

Данный законопроект предусматривает внесение изменений в правила страхования для туристов, выезжающих за рубеж.

"То есть туроператор будет обязан выдать страховой сертификат туристу, когда билет будет продан", - сказал он.

В страховой сертификат будут включены телефоны международных компаний, обеспечивающие круглосуточную амбулаторную помощь.

"В случае несчастного случая за границей туристу не потребуется платить за медицинскую помощь и реабилитацию. Эти расходы международной компании выплачивает страховая компания. Стоимость страхования для туроператора не будет высокой. В день примерно 320 тенге. Затраты в размере от 3 до 16 миллионов тенге будут покрываться. Эта страховка будет работать только для туристов, которые обратились за помощью к туроператорам. А те туристы, которые не прибегли к помощи туроператора или выехали за рубеж самостоятельно, будут нести за себя ответственность сами, то есть государство не может их принудить к обязательному страхованию", - подытожил Акишев.

Фото: allWomens


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