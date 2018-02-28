Курс тенге резко ослаб
В обменниках доллар покупают/продают за 319,7-320,7 тенге.
Фото : kapital.kz28 февраля 2018, 11:29
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США, сообщает zakon.kz.
В торгах принял участие 23 члена валютного рынка KASE.
Средневзвешенный курс доллара США составил 320,25 тенге за доллар (+1,57 тенге), объем торгов – 74 400 тыс. долларов США.
Официальный курс тенге к доллару США устанавливается по итогам двух сессий Казахстанской фондовой биржи.
В обменниках доллар покупают/продают за 319,7-320,7 тенге, евро - за 390,5-394 тенге, рубль - за 5,67-5,74 тенге.
Полную информацию о курсе валют на сегодня можно узнать здесь.
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