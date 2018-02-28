Карагандинская стоматология, в которой умер ребенок, заявила о своем закрытии

Соответствующее прошение руководство клиники подало два дня назад.

Карагандинская клиника, где 22 февраля скончался ребенок подала прошение, что не будет заниматься стоматологическими услугами, сообщает корреспондент Sputnik Казахстан.

Как сообщил заместитель председателя комитета охраны общественного здоровья министерства здравоохранения Казахстана Берик Шарип, соответствующее прошение руководство клиники подало два дня назад.

Кроме этого выяснилось, что врач стоматологической клиники, где скончался ребенок, уже проходит по делу о смерти девочки в 2016 году. Пока врач не лишен врачебной лицензии и имеет право принимать пациентов.

Зампредседателя комитета охраны общественного здоровья пояснил, что пока вина доктора не будет полностью доказана, в соответствии с действующим законодательством изъять лицензию чиновники права не имеют.

Более этого у Минздрава нет законодательной возможности лишить или приостановить лицензию врача, так как эта мера отведена в ведение областного управления здравоохранения, подчиняемое акимату.

На вопрос о том, будет ли после этого случая инициирована проверка частных клиник по всей республики, Берик Шарип заявил о планируемой беседе с казахстанскими анестезиологами и реаниматологами.

"В материалах дела говорится, что аллергопроба не была проведена. Основная профилактика анафилоктического шока — аллергопроба. По клиническим протоколам они обязаны это делать", — уточнил представитель Минздрава.

При этом Шарип уточнил, что в карагандинской клинике использовался соответствующий анестетик, однако переносимость любого препарата у каждого человека индивидуальна.

Напомним, 22 февраля в карагандинской стоматологической клинике после инъекции обезболивающего умер двухлетний мальчик Семен Арзамасцев, приехавший из России. Как рассказала мать ребенка, врачей предупредили, что у ребенка есть аллергия, но аллергопробу на обезболивающее врачи не стали делать. Ребенок скончался в больнице.Как выяснилось, в 2016 году в кресле этого же врача умерла 13-летняя Жансая Омарова, также после наркоза.

Инцидент произошел в другой клинике. Девочке собирались удалить 16 зубов, но она умерла от анафилактического шока.

Фото © CC0 / Rubén Gonzále

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