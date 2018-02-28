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Город Байконур затопило талыми водами

Борьба с талыми водами в городе Байконуре ведется вторые сутки.

Фото : BNews.kz28 февраля 2018, 11:34

Дворы и дороги в городе Байконур подтопило талыми водами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, интенсивное таяние снега произошло в связи с резким повышением температуры воздуха и прошедшими обильными дождями.

В результате глубокого промерзания грунта и отсутствия в городе ливневой системы, произошло подтопление ряда дворовых территорий жилых домов и участков автомобильных дорог.

Борьба с талыми водами в городе Байконуре ведется вторые сутки. 27 февраля и в ночь с 27 на 28 февраля силами сотрудников предприятий «Жилищное хозяйство» и «Горводоканал» производилась откачка воды на улицах Авиационная, Максимова и Советская, проспектах Королева и Гагарина, в 6А и 7 микрорайонах. В работах задействовано 2 автомобиля с насосами и 3 мотопомпы. Работы по ликвидации подтоплений продолжаются, сообщила руководитель пресс-службы городской администрации Елена Митрофанова.

Остроумные байконурцы выпустили в сеть юмористический видеосюжет под названием «Байконурская Венеция».

Фото: BNews.kz


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