Гаджеты являются инструментами цифровизации здравоохранения - МЗ РК

Современные технологии также могут быть применены для раннего выявления болезней.

Современные технологии предоставляют широкие возможности для создания благоприятной экосистемы здоровья. Об этом в ходе расширенной коллегии министерства здравоохранения РК сообщил вице-министр Алексей Цой, передает Zakon.kz.

По его словам, мобильные приложения, социальные сети, смарт часы, фитнес-трекеры и другие гаджеты являются инструментами цифровизации здравоохранения.

"Они помогают вести мониторинг и контролировать состояние здоровья граждан с целью профилактики знания по вопросам здоровья. Уже сегодня с помощью смартфонов и датчиков каждый человек может поддерживать здоровый образ жизни, наблюдая за персональными показателями активности, питания, сна, иммунизации и тому подобное", - сообщил Цой.

Современные технологии также могут быть применены для раннего выявления болезней.

Так, жителям могут высылаться push-уведомления на мобильные телефоны с приглашением на осмотр, теледиагностика, онлайн-сервисы, интерпретации симптомов, а также онлайн запись на прием к врачу, за счет которой сократятся очереди в поликлиниках.

Также вице-министр напомнил об электронных паспортах здоровья, которые будут запущены на интеграционной платформе во втором полугодии 2018 года.

"Врачам будет доступна полноценная картина состояния здоровья пациента. Врачи освободятся от ведения документации на бумаге, вследствие чего у них будет больше времени для качественного обслуживания пациентов. Пациенты смогут получать консультации врача, рецепты, больничные листы, результаты лабораторных исследований, не выходя из дома", - рассказал Цой.

Пациенты, страдающие от хронических заболеваний и находящиеся на реабилитации, могут использовать носимые медустройства, передающие показания на смартфон и личный кабинет пациента.

"Современные устройства моментально передают данные на устройства, которые также позволяют врачу дистанционно следить за состоянием пациента", - заключил вице-министр.

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Фото: geektimes.ru.

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