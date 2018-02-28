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«Самрук-Казына» вводит апелляционную комиссию по предварительному квалификационному отбору

В целях поддержки малого бизнеса из периметра предварительного квалификационного отбора будут исключены закупки способом запрос ценовых предложений.

Фото : 28 февраля 2018, 11:43

Фонд «Самрук-Казына» проводит поэтапные системные изменения, направленные на обеспечение прозрачности и эффективности системы закупок. Об этом руководство фонда сообщило на брифинге в правительстве.

По словам представителей фонда, с момента внедрения процедуры предварительного квалификационного отбора поставщиков фонд собирал предложения и замечания от потенциальных поставщиков.

Сегодня руководство «Самрук-Казына» сообщило о принятых ответных мерах. В частности, было принято решение о раскрытии поставщикам присвоенных им рейтингов и сокращении анкетных вопросов. Кроме того, планируется создание апелляционной комиссии для рассмотрения жалоб с участием представителей фонда «Самрук-Казына», Нацпалаты «Атамекен» и независимых аудиторов.

По данным руководства фонда, оптимизация перечня товаров, работ и услуг, закупки которых осуществляются в рамках внутрихолдинговой кооперации, окажет поддержку малому и среднему бизнесу на сумму порядка 300 млрд. тенге за счет передачи закупок в конкурентную среду.

Также в фонде сообщили, что в целях поддержки малого бизнеса из периметра предварительного квалификационного отбора будут исключены закупки способом запрос ценовых предложений.


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