Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Акишев: Нужно расширить функции страхового омбудсмена

Сегодня досудебный институт представлен страховым омбудсменом.

Фото : 28 февраля 2018, 11:48

Выступая с докладом на пленарном заседании мажилиса, Данияр Акишев сообщил,что расширение деятельности страхового омбудсмена необходимо для развития института досудебного урегулирования споров, передает Zakon.kz.

Он отметил, что сегодня досудебный институт представлен страховым омбудсменом. Его полномочия распространяются исключительно на страхование ответственности владельцев автомобилей.

"Тем не менее, их полномочия могут быть расширены, чтобы иметь дело с другими видами страхования. То есть, теперь клиент страховой компании может обратиться к страховому омбудсмену для защиты своих интересов в любом виде страхования, если он не согласен с суммой страхового возмещения. Он рассмотрит жалобы отдельных лиц и малого бизнеса", - сказал глава Нацбанка.

"Количество оспариваемых претензий составляет до 10 000 ежемесячных расчетных индексов или до 24 миллионов тенге. Этот предел равен тому уровню, который указан в развитых странах", - заключил Акишев.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Сейчас читают
Загрузка...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты