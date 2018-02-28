Акишев: Нужно расширить функции страхового омбудсмена

Сегодня досудебный институт представлен страховым омбудсменом.

Выступая с докладом на пленарном заседании мажилиса, Данияр Акишев сообщил,что расширение деятельности страхового омбудсмена необходимо для развития института досудебного урегулирования споров, передает Zakon.kz.

Он отметил, что сегодня досудебный институт представлен страховым омбудсменом. Его полномочия распространяются исключительно на страхование ответственности владельцев автомобилей.

"Тем не менее, их полномочия могут быть расширены, чтобы иметь дело с другими видами страхования. То есть, теперь клиент страховой компании может обратиться к страховому омбудсмену для защиты своих интересов в любом виде страхования, если он не согласен с суммой страхового возмещения. Он рассмотрит жалобы отдельных лиц и малого бизнеса", - сказал глава Нацбанка.

"Количество оспариваемых претензий составляет до 10 000 ежемесячных расчетных индексов или до 24 миллионов тенге. Этот предел равен тому уровню, который указан в развитых странах", - заключил Акишев.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!