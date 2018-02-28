В Минздраве прокомментировали смерть двух детей у одного стоматолога в Караганде

После инъекции обезболивающего 22 февраля умер двухлетний мальчик, а в 2016 году скончалась 13-летняя девочка.

Заместитель председателя комитета охраны общественного здоровья министерства здравоохранения Казахстана Берик Шарип прокомментировал случай гибели двух детей от анафилактического шока в ходе приему у одного и того же стоматолога в Караганде, передает Sputnik Казахстан.

Напомним, 22 февраля в карагандинской стоматологической клинике после инъекции обезболивающего умер двухлетний мальчик Семен Арзамасцев, приехавший из России. Как рассказала мать ребенка, врачей предупредили, что у ребенка есть аллергия, но аллергопробу на обезболивающее врачи не стали делать. Ребенок скончался в больнице. Как выяснилось, в 2016 году в кресле этого же врача умерла 13-летняя Жансая Омарова, также после наркоза. Инцидент произошел в другой клинике. Девочке собирались удалить 16 зубов, но она умерла от анафилактического шока.

Чиновник от Минздрава подтвердил, что речь идет об одном и том же специалисте.

"Материалы проверки полностью в 2016 году были проведены, по ее итогам все было передано в ДВД Карагандинской области. После этого уже вступает в силу уголовно-процессуальный кодекс и этими вопросами занимается ДВД. Мы не имеем права что-то делать дальше, потому что мы принимаем меры только административного характера", — ответил на вопрос журналистов о виновности врача, в чьем кресле погибает второй ребенок.



Однако врач не лишен врачебной лицензии и имеет право принимать пациентов. Зампредсед комитета охраны общественного здоровья министерства здравоохранения Казахстана пояснил, что пока вина доктора не будет полностью доказана, в соответствии с действующим законодательством изъять лицензию чиновники права не имеют.

Ранее в Минздраве заявили о начале проверки по факту смерти ребенка.

Фото kubantv.ru

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