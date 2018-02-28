Toyota перевернула минивэн на выделенной полосе в Алматы

Авария произошла в утренний "час пик".

На проспекте Райымбека образовалась огромная пробка из-за «летевшего» по автобусной полосе и совершившего столкновение с Daewoo Damas водителя Toyota, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла в утренний "час пик" на проспекте Райымбека напротив рынка Жибек-Жолы, расположенного восточнее Калкамана.

Как рассказал знакомый водителя Daewoo Damas, минивэн направлялся по проспекту в сторону города. Водитель хотел заправиться, посмотрев в зеркало заднего вида, начал перестраиваться вправо. В этот момент в него вырезалась двигавшаяся по автобусной полосе Toyota. Как отмечают очевидцы, ехавшая на «бешеной» скорости.

От удара Damas откинуло на бок, по инерции машина проехала через все полосы влево и врезалась в разделительное ограждение.



Очевидцы вызвали «скорую» и помогли водителю выбраться из искореженного транспорта. Скорая помощь увезла находящегося в шоковом состоянии водителя. В салоне Daewoo Damas был пассажир, предположительно, его увезла другая скорая. При этом водитель Toyota не пострадал.

Из-за ДТП на проспекте Райымбека в восточном направлении образовалась большая пробка. Приехавшие на место сотрудники дорожной полиции отметили место ДТП и убрали машину с проезжей части. Затор во многом образовался не из-за занятой полосы, а из-за водителей-зевак, которые специально притормаживали, чтобы снять на свои мобильные искореженное авто.

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