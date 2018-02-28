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Е. Досаев: Врачи вынуждают пациентов покупать лекарства

К руководителям медицинских организаций должны быть приняты самые строгие меры.

Фото : 28 февраля 2018, 12:02

Казахстанские врачи вынуждают пациентов покупать лекарства. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Ерболат Досаев на расширенном заседании коллегии Министерства здравоохранения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопросы обеспечения лекарствами вызывают недовольство населения. Ко мне постоянно поступают запросы депутатов Парламента и обращения от различных ассоциаций по поводу лекарственного обеспечения на всех уровнях. Есть факты необеспечения лекарствами больных, приписок о выдаче лекарств, использования бесплатных лекарств для оказания платных услуг. Есть факты, когда врачи вынуждают пациентов покупать лекарства. Местным исполнительным органам нужно обратить на это внимание. Многие исполнительные органы жаловались на то, что у них нет средств, чтобы обеспечить до конца года необходимыми лекарствами», - сказал он.

По словам Е. Досаева, к руководителям медицинских организаций должны быть приняты самые строгие меры.

«Я дал соответствующие поручения, чтобы провели ревизию во всех регионах до конца апреля. После этого мы до конца разберемся где, чего и почему не хватает», - отметил он.

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