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Ким Чен Ын и Ким Чен Ир путешествовали по поддельным паспортам

Паспорта могли использовать для поездок в Бразилию, Японию и Гонконг и якобы даже в некоторые западные страны.

Фото : 28 февраля 2018, 12:06

Северокорейский лидер Ким Чен Ын и его отец Ким Чен Ир на протяжении нескольких лет пользовались поддельными документами, сообщает НТВ.ru.

Агентство Reuters опубликовало копии паспортов, в которых указаны другие имена — Йозеф Пхака и Иджонга Чой. Предполагается, что по ним члены правящей семьи КНДР в 90-х годах прошлого века получали визы. Паспорта могли использовать для поездок в Бразилию, Японию и Гонконг и якобы даже в некоторые западные страны.

Сообщается, что оба документа были выданы посольством Бразилии в Праге (Чехия) в 1996 году. Современные технологии по распознаванию лиц подтвердили личности Ким Чен Ына и Ким Чен Ира, которые в бразильских паспортах значатся как уроженцы города Сан-Паулу. Посольство КНДР в Бразилии эту информацию комментировать отказалось, но ее, по данным телеканала Globo, уже проверяет бразильский МИД.


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