Назарбаев рассказал о дружбе России и Казахстана

Назарбаев отметил, что "сотрудничество двух стран выстроено на прочном фундаменте дружбы и взаимопонимании, неизменно обращено в будущее".

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил в среду приветствие участникам международной конференции "Казахстан-Россия: союзничество, устремленное в будущее", в котором отметил, что сотрудничество между двумя странами выстроено на прочном фундаменте дружбы, сообщает РИА Новости.

Приветствие Назарбаева участникам конференции зачитал заместитель секретаря Совета безопасности Казахстана Азамат Абдымомунов.

"Уважаемые участники конференции, позвольте приветствовать вас в столице нашей страны и поблагодарить за участие в мероприятии, которое проходит в особенный период в истории стратегических отношений Казахстана и России", — говорится в тексте обращения.

Назарбаев отметил, что "сотрудничество двух стран выстроено на прочном фундаменте дружбы и взаимопонимании, неизменно обращено в будущее".

"Мы всегда основательно выстраиваем взаимодействие во всех сферах, ориентируясь на долгосрочные интересы наших стран. В новых глобальных условиях необходимо быть открытыми для изменений и внедрять новые форматы партнерства, позволяющие в полной мере использовать такой уникальный шанс как потенциал наших особых отношений", — говорится в приветствии Назарбаева.

Президент России Владимир Путин также направил приветствие участникам конференции, которое зачитал начальник управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Владимир Чернов.

"Очень важно, чтобы будущие поколения сохраняли и укрепляли добрые традиции дружбы и союзничества, которыми дорожат народы России и Казахстана", — отмечается в тексте приветствия Путина.

Фото: РИА Новости

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