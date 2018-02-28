Троих судят по делу об убийстве совладельца караоке-бара в Алматы

На скамье подсудимых два парня и девушка.

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы начался суд по делу об убийстве совладельца караоке-бара, передает Zakon.kz.

На скамье подсудимых трое: двое парней, 1998 и 1997 г.р., и девушка, 1997 г.р. Парням вменяется статья 99 УК РК. Девушке вменяется несколько статей УК РК, в том числе хулиганство.

Начало главного судебного разбирательства откладывалось дважды. Первый раз из-за неявки подсудимой, которая находится под подпиской о невыезде. Сегодня, 28 февраля, суд отложили из-за того, что у девушки не оказалось госзащитника.

Следующее слушание назначено на 2 марта.

Напомним, трагедия произошла в ноябре прошлого года. Группа людей до смерти избила совладельца алматинского караоке-бара. Как сообщалось ранее, группе студентов, бурно гулявших в заведении, было сделано замечание. Они это запомнили и через знакомую вызвали его на встречу, окружили толпой, сбили с ног и избили. Мужчина погиб. В рамках уголовного дела задержали двоих молодых людей и девушку, с которой впоследствии взяли подписку о невыезде.

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