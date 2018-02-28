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В столице наблюдается снижение материнской и детской смертности

В прошлом году в столице наблюдается снижение показателя смертности на 9%.

Фото : gorobzor.ru28 февраля 2018, 12:17

Аким столицы Асет Исекешев начал отчетную встречу с населением с социальных показателей, передает официальный сайт акимат Астаны.

В прошлом году в столице наблюдается снижение показателя смертности на 9%, показателей материнской и детской смертности – на 38%.

«В прошлом году количество онкобольных снижено на 9,7%, показатель смертности от онкологических заболеваний снижен на 10%. За последние пять лет количество заболевших туберкулезом меньше на 28 %», – сообщил аким.


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