В столице наблюдается снижение материнской и детской смертности
В прошлом году в столице наблюдается снижение показателя смертности на 9%.
Фото : gorobzor.ru28 февраля 2018, 12:17
Аким столицы Асет Исекешев начал отчетную встречу с населением с социальных показателей, передает официальный сайт акимат Астаны.
В прошлом году в столице наблюдается снижение показателя смертности на 9%, показателей материнской и детской смертности – на 38%.
«В прошлом году количество онкобольных снижено на 9,7%, показатель смертности от онкологических заболеваний снижен на 10%. За последние пять лет количество заболевших туберкулезом меньше на 28 %», – сообщил аким.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
Сейчас читают
Загрузка...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com