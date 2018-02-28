Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Казахстане уравняют цены на лекарства с другими странами

Регистрация цены будет осуществляться на двух уровнях фармацевтического сектора.

Фото : 28 февраля 2018, 12:17

В Казахстане разработаны новые правила регистрации цен на лекарственные средства. Об этом на расширенной коллегии Министерства здравоохранения РК по итогам 2017 года рассказала председатель Комитета фармации ведомства Людмила Бюрабекова, передает Zakon.kz.

По ее словам, действующая система ценообразования на лекарственные средства, приобретаемых в рамках ГОМБП, позволяет оптовым поставщикам завышать стоимость препаратов при регистрации цены. Система требует усовершенствования.

«Согласно новым правилам, каждый заявитель будет предоставлять данные о цене завода-производителя при продаже в другие страны, исходя из которых, в Казахстане будет регистрироваться цена не выше средней цены других стран», - сказала она.

Бюрабекова уточнила, что регистрация цены будет осуществляться на двух уровнях фармацевтического сектора.

Первое – это производитель. Цена фармзавода, с учетом доставки до склада дистрибьютора. Второе - дистрибьютор. Предельная цена для оптовых компаний с учетом регрессивной шкалы наценки.

«В настоящее время правила уже утверждены, зарегистрированы в МЮ РК и вступят в силу в первой декаде марта», - подытожила глава комитета.

Фото: otyrar.kz

Все новости по теме читайте здесь.

Екатерина Ионова


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Сейчас читают
Загрузка...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты