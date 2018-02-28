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Зловонный запах озера Талдыколь больше не тревожит астанчан

Аким столицы заверил, что эта проблема решена.

Фото : 28 февраля 2018, 12:19

Аким столицы Асет Исекешев, выступая на встрече с населением Астаны, сообщил, что одна из проблем города решена. Теперь столичным жителям не докучает зловонный запах от накопителя сточных вод Талдыколь, передает Zakon.kz.

"Решена одна из актуальных проблем города – это ликвидация зловонного запаха от накопителя сточных вод Талдыколь. Объем извлеченного ила составил 5,6 млн кубометров. Увеличена производительность очистных сооружений на 118 тыс куб в сутки", - проинформировал Исекешев.

Напомним, сегодня в Концертном зале «Астана» началась традиционная отчетная встреча акима города с населением.

С 15 по 21 февраля впервые перед населением отчитались заместители акима столицы: Сергей Хорошун, Косман Айтмухаметов, Ермек Аманшаев, Малика Бектурова и Аскар Амрин.

Отчетные встречи руководства города с жителями Астаны были проведены в рамках направления «Открытое и подотчетное государство». Жители столицы проявили высокую активность во время встреч.

Фото informburo.kz


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