ЭКСПО-2017 оказала огромный мультипликативный эффект на всю страну

Большое количество транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры столицы было введено в эксплуатацию в период подготовки к выставке.

Выставка ЭКСПО-2017 оказала огромный мультипликативный эффект не только на столицу, но и всю страну. Об этом на отчетной встрече перед населением заявил аким Астаны Асет Исекешев, передает официальный сайт столичного акимата.

«Прошедший год стал по-настоящему особенным для столицы. Совместными усилиями мы смогли добиться действительно выдающихся результатов, главным из которых является успешное проведение в столице Международной специализированной выставки «Астана ЭКСПО-2017», – отметил аким города.

По его словам, во многом благодаря проведению мероприятия такого масштаба был сделан существенный рывок в различных направлениях. Большое количество транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры столицы было введено в эксплуатацию в период подготовки к выставке.

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