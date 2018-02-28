Вакцинация остается эффективным методом охраны здоровья - МЗ РК

В соответствии с государственной программой развития здравоохранения приоритетным остается развитие службы общественного здоровья. Об этом сообщил Елжан Биртанов в ходе расширенной коллегии министерства здравоохранения РК, передает Zakon.kz.

По его словам, была создана институциональная основа службы общественного здоровья на центральном и региональном уровнях. В структуре Минздрава был создан департамент политики общественного здравоохранения и комитет охраны общественного здоровья. Также совместно с международными организациями реализуется Дорожная карта проекта по укреплению общественного здоровья. Межсекторальное взаимодействие реализуется в рамках Национального координационного совета по охране здоровья населения. В целях укрепления потенциала службы создан «Национальный центр общественного здравоохранения».

Министр также рассказал о совершенствовании национальной скрининговой программы.

«В 2017 году проведено более 11 миллионов скрининговых осмотров, выявлены заболевания у 806 тысяч человек, из них 46% взяты на диспансерный учет. С учетом рекомендаций международных экспертов отменены четыре вида скрининга как неэффективные. Но вместе с тем расширена возрастная группа населения, подлежащего скринингу и увеличена кратность скрининговых осмотров», - сообщил Биртанов.

Остановился министр и на вакцинации. По его словам, вакцинация остается эффективным методом охраны здоровья. В Казахстане вакцинация проводится против 21 инфекции. В 2017 году охват населения вакцинацией составил 97%, что соответствует рекомендации ВОЗ.

Продолжаются проекты ВОЗ - «Школы способствующие укреплению здоровья», «Здоровые университеты», «Здоровые города» и «Здоровые рабочие места».

«Проводится пропаганда здоровой жизни и здорового питания. Для привития навыков здорового питания детям, разработаны Единые стандарты по рациону питания школьников. Начата разъяснительная работа детям по снижению чрезмерного потребления соли и сахара», - сообщил он.

Глава МЗ РК подчеркнул, что мероприятия по укреплению здоровья проводятся не на должном уровне.

«В соответствии с посланием президента 2018 года министерство выдвинуло предложение по включению новой инициативы по укреплению общественного здоровья в проект по модернизации. В этой связи местным исполнительным органам предстоит реализация этой инициативы через проектный подход», - заключил он.