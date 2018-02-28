Как Нацбанк будет наказывать интернет-мошенников

Защита клиентов от мошенничества находится в центре внимания Национального банка.

Данияр Акишев ответил на вопрос Сауытбека Абдрахманова, как не стать жертвой мошенников, использующих поддельные полисы, и какие меры принимаются для предотвращения мошенничества в онлайн-страховании, сообщает Zakon.kz

«В настоящее время Национальный банк принимает требования к автоматизации единой базы данных страховых баз со страховыми компаниями на своих интернет-сайтах, а также для защиты персональных данных и некоторой безопасности. Защита клиентов от мошенничества находится в центре внимания Национального банка. Вместе с правительством будет рассмотрена возможность блокирования сайта и принятия немедленных мер», - ответил главный банкир Казахстана.

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