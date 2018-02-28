Из-за паводков эвакуированы около 1000 людей в Алматинской области

Обстановка по подтоплению дворовых территорий остаётся напряжённой.

В Алматинской области в нескольких населённых пунктах объявлен режим чрезвычайной ситуации. Из-за подтопления дворов эвакуировали 1000 жителей. Об этом сообщает BNews.kz.со ссылкой на пресс-службу областного ДЧС.

"По состоянию на 27 февраля в селе Туздыбастау Талгарского района после дождя и таяния снега на верху посёлка в ложбине произошло скопление талой воды около 50 м.куб., которая представляет угрозу подтопления. В этой связи была произведена эвакуация населения - около 1000 человек из 250 частных жилых домов по четырём улицам - Муканова, Орумбаева, Нурумова и Чукубаева. В эвакуации задействованы местные исполнительные органы, ДЧС, ГУ "Оперативно-спасательный отряд", ГУ "Казселезащита" и РОВД. Жителей разместили в зданиях нескольких школ, экономического колледжа и медицинского колледжа Талгара", - говорится в сообщении.

В устранении последствий подтоплений задействованы 249 человек, 45 единицы техники. В настоящее время во всех районах формированиями местных исполнительных органов и силами ДЧС Алматинской области производится расчистка арычных систем, каналов, отсыпка насыпей по отводу воды и откачка воды из подтопленных дворов.

"ДЧС региона сделал рассылку штормового предупреждения о повышении ночных температур до +1+6 градусов, дневных до +5+15 градусов, выпадении осадков в виде дождя и снега, местами сильных до 1 марта, что приведёт к интенсивному таянию снега, ослаблению ледовых явлений, формированию склонного стока на горных реках и подтоплений талыми водами пойменных участков рек", - отмечается в информации.

Отметим, в Талгарском районе из-за прошедшего дождя и таяния снега остаются подтопленными 62 дворовые территории в населённых пунктах: город Талгар - девять, село Туздыбастау - 27, село Бесагаш - два, ссело Кызылту - 10, село Панфилова – 14. В Карасайском районе под водой остаются 82 дворов: город Каскелен - 28, село Батан - 34, село Кыргауылды - пять, село Абай - 15. Напряжённой остаётся ситуация в Енбекшиказахском районе, где в селе Байтерек под водой остались 15 дворов.

В селе Узынагаш Жамбылского района подтопленными остаются 120 дворовых территорий. Объявлен режим ЧС местного масштаба. На месте работают исполнительные органы, ДЧС, ГУ "СП и АСР" Алматинской области, военная часть 28237 Национальной гвардии РК. Спасатели проводят отвод воды, укладывая мешкотары и делают расчистку арычной системы.

В селе Кайназар Жамбылского района в результате осадков в виде дождя и таяния снега также произошло подтопление 50 дворовых участков талыми водами таких улиц как Шалкар, Уштобе, Сарыжазык и Жастар. В настоящее время обстановка урегулирована, работы по отводу остатков талых вод и обвалование мешкотарами производятся на трёх оставшихся участках.

Фото: ДЧС Алматинской области

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