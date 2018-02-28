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Министр здравоохранения рассказал о внедрении ОСМС

 

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов на расширенной коллегии Министерства здравоохранения РК по итогам 2017 года рассказал о внедрении ОСМС, передает Zakon.kz.

Он отметил, что для подготовки к внедрению ОСМС принято 2 закона, создано 16 филиалов фонда страхования, заключены договоры с поставщиками медицинских услуг. Проведена активная информационно-разъяснительная работа.

«Как вам известно, правительством выдвинуто предложение начать внедрять ОСМС в 2019 году, которое поддержано главой государства. Нам предстоит серьезная работа по тщательной подготовке к ОСМС в текущем году», - отметил он.

По его словам, начата разработка новой модели ГОБМП и пакета ОСМС, совершенствование нормативных документов, пересмотр тарифов, активная цифровизация, и масштабная разъяснительная работа.

 

28 февраля 2018, 12:37
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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