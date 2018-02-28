В 2017 году в Астане было введено в эксплуатацию рекордное количество квадратных метров

Цена на государственное жилье сегодня не превышает отметку 180 тысяч тенге за квадратный метр.

В течение года в Астане было введено в эксплуатацию рекордное число квадратных метров – 2,36 млн кв. метров жилья, в том числе за счет государственных источников акимат города Астаны построил 7 жилых комплексов. Это позволило обеспечить квартирами 1 062 семьи. Об этом сегодня на отчетной встрече перед населением рассказал аким города Асет Исекешев, передает официальный сайт столичного акимата.

Помимо этого, по словам акима, строительство доступного кредитного и арендного жилья, в том числе способствует общему снижению цен на первичное жилье. Цена на государственное жилье сегодня не превышает отметку 180 тысяч тенге за квадратный метр.

«Для того чтобы сохранить конкуренцию на рынке, столичным застройщикам приходится каждый год также снижать цены. За последние три года средняя цена на столичном рынке первичного жилья снизилась с 355,5 до 324,1 тысяч тенге за квадратный метр, или на 9%. Более того, на рынке встречаются предложения со стоимостью 260–280 тысяч тенге за кв. м», – отметил аким.

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