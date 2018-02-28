Судебная экспертиза по гражданским делам

Проведение судебной экспертизы по гражданским делам часто необходимо, к примеру, при рассмотрении гражданских дел о признании гражданина недееспособным, определения стоимости восстановительного ремонта автотранспортного средства после дорожно-транспортного происшествия, при рассмотрении споров о заливе квартиры или оценки стоимости совместного нажитого имущества при его разделе и так далее.

Обеспечение доказательств судом производится путем назначения и производства экспертизы. Сведения о фактах по делу могут быть получены из заключений экспертов.

Назначение судебной экспертизы регламентировано статьей 82 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан (далее ГПК). Судебная экспертиза назначается в случаях, когда обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены в результате исследования ее объектов, проводимого экспертом на основе специальных научных знаний. Наличие таких знаний у иных лиц, участвующих в гражданском судопроизводстве, не освобождает суд от необходимости в соответствующих случаях назначить экспертизу. Суд назначает судебную экспертизу по ходатайству стороны или по своей инициативе. По заявлению стороны и других лиц, участвующих в деле, о фальсификации письменного доказательства суд вправе назначить соответствующую экспертизу. Суд выносит определение о назначении экспертизы, разъясняет эксперту права и обязанности, предусмотренные статьей 91 ГПК, и предупреждает об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

Экспертиза проводится в сроки, установленные Законом Республики Казахстан от 10 февраля 2017 года «О судебно-экспертной деятельности». Определение о назначении экспертизы обжалованию, пересмотру по ходатайству прокурора не подлежит. Доводы о несогласии с определением могут быть включены в апелляционные жалобу, ходатайство прокурора.

Судья вправе получить необходимые для экспертизы образцы, отображающие свойства живого человека, трупа, животного, веществ и материалов, для экспертного исследования в целях установления обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.

Эксперту может быть заявлен отвод по основаниям, предусмотренным статьей 39 ГПК. Отвод (самоотвод) эксперту, рассматривается и разрешается судом в том же судебном заседании, в котором отвод (самоотвод) заявлен.

Лица, участвующие в деле, на судебном заседании имеют право задавать вопросы экспертам.

Эксперты, которые ранее при рассмотрении и разрешении дела участвовали в качестве эксперта, не могут быть представителями по поручению.

Экспертиза производится в суде или вне суда в зависимости от характера исследования либо невозможности или затруднительности доставки объектов для исследования в судебном заседании.

Производство экспертизы осуществляется экспертом единолично либо комиссией экспертов.

Дополнительная экспертиза назначается при недостаточной ясности или полноте заключения, а также возникновении необходимости решения дополнительных вопросов, связанных с предыдущим исследованием. Производство дополнительной экспертизы может быть поручено тому же или иному эксперту.

Заключение эксперта - это представленные в предусмотренной ГПК письменной форме выводы по вопросам, поставленным перед экспертом судом или сторонами, основанные на исследовании объектов экспертизы, проведенном с использованием специальных научных знаний.

Заключение эксперта должно быть составлено в течение срока, установленного Законом Республики Казахстан «О судебно-экспертной деятельности». При наличии обстоятельств, препятствующих проведению экспертизы в установленный срок, эксперт обязан письменно сообщить об этом суду.

При назначении экспертизы суд вправе приостановить производство по делу.

После поступления заключения эксперта в суд производство по делу возобновляется. Заключение эксперта оглашается в судебном заседании. В целях разъяснения и дополнения заключения эксперту могут быть заданы вопросы.

Основаниями для пересмотра решений, определений и постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам является заведомо ложное заключение эксперта.

К издержкам, связанным с производством по делу, относятся суммы, подлежащие выплате экспертам.

Проведение экспертизы необходимо для вынесения судом решения, которое должно быть законным и обоснованным. Суд основывает решение лишь на тех доказательствах, которые были представлены сторонами и исследованы в судебном заседании согласно статьи 224 ГПК.

Судья Сарыаркинского

районного суда города Астана А.Б. Ордабаев