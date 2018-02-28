Rolls-Royce возродил седан 101-летней давности

За основу возьмут обычный Ghost 2018 модельного года.

Компания Rolls-Royce анонсировала специальную версию седана Ghost. Автопроизводитель выпустит коллекцию из 35 автомобилей, посвященную оригинальному Silver Ghost 1907 года – модели, которая прославилась тем, что смогла проехать без поломок 14 371 милю (23 128 км). За основу возьмут обычный Ghost 2018 модельного года.

Все машины этой серии получат серебристую окраску Cassiopeia Silver, декоративную линию вдоль кузова с добавлением чистого серебра, черную глянцевую радиаторную решетку, полированные колесные диски с гравировкой SILVER GHOST – SINCE 1907. Фирменную фигурку «Дух экстаза» выполнят из стерлингового серебра и снабдят клеймом AX201, повторяющим номерной знак исторического Silver Ghost, а также черно-золотым ободком из чеканной меди – последняя деталь отсылает к медным элементам моторного отсека автомобиля 101-летней давности.

Отсылки к оригиналу имеются и в салоне – такие, например, как вставки из кожи цвета Forest Green на дверях. Карманы дверей отделают кожей с вкраплениями серебра, а на переднюю панель, деревянную обшивку дверей и в багажник добавят вставки из серебра и серебряную пластину с клеймом Rolls-Royce. В оснащение автомобилей включат набор для пикника.

Технически это будет все тот же современный Ghost с мотором V12 на 570 л.с. и 820 Нм, позволяющим развить 100 км/ч за 4,9 секунды.

Текст: Александр Орехов

Фото: Rolls-Royce

Via cartimes

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