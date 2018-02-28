Немецкие инженеры научили робота подавать пиво

Робот TIAGo был разработан компанией PAL Robotics, но значительно доработан немецкими инженерами в рамках конкурса Jetson Developer Challenge.

Роботы созданы для того, чтобы поддерживать и помогать людям. И пока собака SpotMini компании Boston Dynamics учится открывать двери и подражать своими движениями реальным собакам, группа инженеров из немецкого Университета Кобленц-Ландау научили робота TIAGo самостоятельно находить в квартире холодильник, открывать его и приносить хозяину бутылку с пивом его любимой марки, сообщает hi-news.ru. Ну и какой робот после этого кажется вам более полезным для человечества?



Робот TIAGo был разработан компанией PAL Robotics, но значительно доработан немецкими инженерами в рамках конкурса Jetson Developer Challenge, стартовавшего осенью прошлого года с подачи компании NVIDIA. Сотни энтузиастов со всего мира получали возможность использовать модульный суперкомпьютер NVIDIA Jetson TX2 в своих проектах, тем самым улучшая их. Jetson TX2 позволил немецкому роботу оперативно рассчитывать траектории перемещения в тесных помещениях, осматривать и изучать своё окружение и даже выбирать из нескольких сортов пива, представленных в холодильнике, именно тот, который больше всего нравится хозяину.

Для ориентирования робота в пространстве специалисты прибегли к помощи алгоритма семантической сегментации. Таким образом TIAGo научился распознавать определённые объекты (те же бутылки пива). При этом для обучения его нейронной сети потребовалось всего 60 изображений пива, после чего робот безошибочно начал отыскивать пиво на полках холодильника и даже различать его разные сорта. Победители конкурса Jetson Developer Challenge помимо денежных призов получат также видеокарты NVIDIA Titan Xp, право посетить профильные обучающие курсы, а также приглашения на компьютерную конференцию GTC 2018, которая пройдёт в Кремниевой долине весной этого года.

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