Жительница Астаны, в теле которой врачи оставили ножницы, обратилась к Исекешеву
Женщина стала инвалидом и до сих пор не может получить жилье.
Фото : newtimes.kz28 февраля 2018, 12:53
Жительница Астаны, в теле которой после операции врачи оставили ножницы, обратилась к Асету Исекешеву. Астанчанка заявила, что с 2003 года стоит в очереди, однако до сих пор не может получить жилье, передает Sputnik Казахстан.
"Я инвалид второй группы с редким заболеванием. С 2001 года проживаю в Астане. Я перенесла шесть операций и по вине докторов во мне оставили ножницы. Я все вынесла. Сколько еще мне можно ждать очередь? Куда только не ходила!", — сказала женщина.
Асет Исекешев ответил, что знаком с этой ситуацией, однако решить вопрос не сможет.
"Я вас понимаю, во время индивидуальной встречи с вами проводил беседу. Мы не нашли документального доказательства того, что вы действительно стояли в очереди. Есть утвержденный список, в котором около 28 тысяч детей-инвалидов, давать вам раньше них жилье будет незаконным", — сказал аким.
Исекешев отметил, что постарается принять все усилия, чтобы оказать женщине социальную помощь.
Фото newtimes.kz
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
Сейчас читают
Загрузка...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com