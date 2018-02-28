Жительница Астаны, в теле которой врачи оставили ножницы, обратилась к Исекешеву

Женщина стала инвалидом и до сих пор не может получить жилье.

Жительница Астаны, в теле которой после операции врачи оставили ножницы, обратилась к Асету Исекешеву. Астанчанка заявила, что с 2003 года стоит в очереди, однако до сих пор не может получить жилье, передает Sputnik Казахстан.

"Я инвалид второй группы с редким заболеванием. С 2001 года проживаю в Астане. Я перенесла шесть операций и по вине докторов во мне оставили ножницы. Я все вынесла. Сколько еще мне можно ждать очередь? Куда только не ходила!", — сказала женщина.

Асет Исекешев ответил, что знаком с этой ситуацией, однако решить вопрос не сможет.

"Я вас понимаю, во время индивидуальной встречи с вами проводил беседу. Мы не нашли документального доказательства того, что вы действительно стояли в очереди. Есть утвержденный список, в котором около 28 тысяч детей-инвалидов, давать вам раньше них жилье будет незаконным", — сказал аким.

Исекешев отметил, что постарается принять все усилия, чтобы оказать женщине социальную помощь.

Фото newtimes.kz

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