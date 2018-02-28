Елжан Биртанов: Возможно, кто-то ворует лекарства

Поручено до 1 апреля провести выборочно проверки.

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов возмущен ситуацией с обеспечением бесплатных лекарств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас достаточное серьезные цифры вырисовываются. 20% пациентов, которые числятся, что получили лекарства, отмечают, что лекарства они не получили. Еще порядка 18% отмечают, что они не все лекарства получили. Если возьмем только 20% то, это двухмесячная потребность всей страны в лекарствах, то есть каждое пятое лекарство не понятно куда уходит. При этом мы пытаемся решить вопрос формирования запасов, нехватки лекарств. При этом, возможно кто-то просто ворует эти лекарства, и они уходят не понятно куда. По непроверенным сведениям, они идут на частный рынок, в частные аптеки и на рынки сопредельных государств. Мы будем проводить проверки теперь масштабно», - сказал Елжан Биртанов на расширенном заседании коллегии Министерства здравоохранения.

Он поручил до 1 апреля провести выборочно проверки. «Нужно понять, как медицинские работники работают с электронной системой», - сказал министр.

«Необходимо тщательно проверить снизу до верху. С момента назначения в поликлиниках, как они это отмечают в информационных системах, как в аптеках идет учет. Необходимо составить с управлениями план. Мы хотели сроки сокращенные дать, но с учетом того, что два больших праздника в этом месяце. Я думаю, в совокупности месяц, будет достаточное время, чтобы провести проверки во всех регионах совместно с Комитетом охраны здоровья», - сказал министр.

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Фото: YK-news.kz

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