В Петропавловске при пожаре погибли мать и двое ее детей
Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.
Фото : gagauzinfo.md28 февраля 2018, 13:02
В результате пожара в жилом доме в Петропавловске погибли мать и двое детей, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы ДЧС СКО, сообщение о возгорании в жилом доме в Рабочем поселке поступило в начале первого часа ночи.
«По прибытии к месту пожара в доме горели стены и домашнее имущество, наблюдалось сильное задымление. В ходе ликвидации пожара были обнаружены без признаков жизни хозяйка дома, 1977 года рождения, и 2 детей - мальчик и девочка, 2013 года рождения. Они были эвакуированы из дома и переданы сотрудникам скорой медицинской помощи, которые констатировали смерть пострадавших. Тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу», - прокомментировали в пресс-службе.
Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки. Окончательная причина и материальный ущерб устанавливаются.
С начала года на территории Северо-Казахстанской области произошел 121 пожар, погибли 13 человек, материальный ущерб составил свыше 14 миллионов тенге.
Олеся Жуковень
Фото gagauzinfo.md
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