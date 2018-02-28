В Петропавловске при пожаре погибли мать и двое ее детей

Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.

В результате пожара в жилом доме в Петропавловске погибли мать и двое детей, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДЧС СКО, сообщение о возгорании в жилом доме в Рабочем поселке поступило в начале первого часа ночи.

«По прибытии к месту пожара в доме горели стены и домашнее имущество, наблюдалось сильное задымление. В ходе ликвидации пожара были обнаружены без признаков жизни хозяйка дома, 1977 года рождения, и 2 детей - мальчик и девочка, 2013 года рождения. Они были эвакуированы из дома и переданы сотрудникам скорой медицинской помощи, которые констатировали смерть пострадавших. Тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу», - прокомментировали в пресс-службе.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки. Окончательная причина и материальный ущерб устанавливаются.

С начала года на территории Северо-Казахстанской области произошел 121 пожар, погибли 13 человек, материальный ущерб составил свыше 14 миллионов тенге.

Олеся Жуковень

Фото gagauzinfo.md

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!