В прошлом году в Алматы наказали 12 судей

Судья Алмалинского районного суда был отстранен от должности за непроцессуальный контакт.

В Алматы в прошлом году к дисциплинарной ответственности были привлечены 12 судей, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

"Привлечены к дисциплинарной ответственности 12 человек. Судья Алмалинского районного суда Кусаинов привлечен к дисциплинарной ответственности — за непроцессуальный контакт он освобожден от занимаемой должности", — рассказал председатель Алматинского городского суда Нургазы Абдиканов.

Он также рассказал, что ведется формирование следственного суда Алматы.

"Следственный суд создан. Сейчас идет процесс по укомплектованию судов. Будет конкурс, на котором будут подобраны судьи. Штатная единица суда — семь человек: шесть следственных судей и один председатель. Суд будет располагаться в здании бывшего Наурызбайского районного суда в микрорайоне "Орбита", — сообщил Абдиканов.

В январе этого года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об образовании специализированных следственных судов. Согласно документу, в Алматы и Астане должны появится специализированные межрайонные следственные суды.

Фото caravan.kz

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