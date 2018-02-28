Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Казахстане законодательно закрепят условия изъятия земельных участков для госнужд

Законопроект разработан в целях исполнения поручений главы государства.

Фото : land4me.ru28 февраля 2018, 13:12

В Казахстане планируют законодательно закрепить условия изъятия земельных участков для государственных нужд. Об этом сообщил министр юстиции РК Марат Бекетаев, представляя на пленарном заседании Мажилиса законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления защиты права собственности и арбитража», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предлагается разрешить изъятие земельных участков для государственных нужд только в случае соблюдения условий по предоставлению другого земельного участка или по рыночной цене», - сказал Марат Бекетаев.

Министр добавил, что законопроект разработан в целях исполнения поручений Главы государства по исполнению защиты прав собственности.

«В рамках законопроекта предусматривается внесение поправок в 16 законодательных актов, в том числе в 8 кодексов», - уточнил Марат Бекетаев.

Фото: land4me.ru


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Сейчас читают
Загрузка...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты