Частная компания заявила о взломе iPhone X

Cellebrite — это "дочка" японской Sun Corp, которая содействует правоохранительным органам и разведслужбам в области расследования и раскрытия преступлений, помогая им получать данные с заблокированных мобильных устройств.

Инженеры израильской компании Cellebrite располагают инструментом, позволяющим им получить доступ к содержимому любого современного смартфона Apple. Как сообщается в маркетинговых материалах на сайте фирмы, разработанная специалистами "отмычка" способна вскрыть любое i-устройство на операционной системе iOS версий 5–11, сообщает vesti.ru.

Как пишет Forbes, Cellebrite активно рекламирует среди следственных органов "передовые услуги по разблокировке и извлечению" данных с любой модели iPhone или iPad. По информации осведомленных источников журнала, израильские специалисты еще в декабре прошлого года по запросу министерства внутренней безопасности США смогли проникнуть в iPhone X, конфискованного у подозреваемого в контрабанде оружия. Примерно тогда же ими была взломана модель iPhone 8.

Cellebrite — это "дочка" японской Sun Corp, которая содействует правоохранительным органам и разведслужбам в области расследования и раскрытия преступлений, помогая им получать данные с заблокированных мобильных устройств. Флагманским продуктом компании является программно-аппаратный комплекс UFED, который служит для "вскрытия" СМС, электронных писем и других данных с более чем тысячи различных моделей смартфонов.

Cellebrite продает методику извлечения данных со смартфонов госорганам и криминалистам по всему миру, включая США, Турцию, ОАЭ и Россию. Считается, что именно эта фирма помогла ФБР взломать iPhone 5c, оставленный на месте преступления террористом в Сан-Бернардино.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!