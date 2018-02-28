Отчетная встреча Исекешева обернулась скандалом

Астанчане потребовали отставки замакима Сергея Хорошуна.

Нарушителями спокойствия оказались дольщики «Азбуки жилья». Аким то и дело пытался успокоить их. Обещал встретиться позже, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».

Первая часть встречи прошла по сценарию акимата — Исекешев выступил с объемным докладом. Но уже во второй части мероприятия с балкона на втором этаже начали кричать люди. Потом они развернули плакаты и проиллюстрировали свои требования.

По всей видимости, в какой-то момент сотрудники службы безопасности попытались забрать у людей кричащий плакат. Но Исекешев остановил их.

«Не надо снимать плакат», — сказал он.

Заместитель главы казахстанского кабмина Аскар Мамин призвал людей к порядку и напомнил о регламенте встречи, передает Today.kz.

"Сегодня на прием к акиму записались уже более 170 человек. При всем желании, даже если сутки сидеть тут будем, все вопросы мы сегодня не рассмотрим. Лучше индивидуально подойти к акиму на прием. Ваша проблема решается, лед тронулся", – сказал Мамин.

Асет Исекешев, в свою очередь, добавил, что в Астане зарегистрирован 51 проблемный объект. На их достройку из Национального фонда РК будет выделено 40 миллиардов тенге. Исекешев также добавил, что ЖК "Азбука жилья", "Шыгыс" и "Жагалау" вошли в список домов, достройку которых профинансируют из Нацфонда РК. Он сообщил, что в акимате создали компанию и разработали алгоритм, согласно которому проблемный строительный объект должен пройти технический, а затем финансовый аудит. После проверок решится вопрос финансирования достройки.

Фото today.kz

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!