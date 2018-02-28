Нацбанк примет жесткую политику по отношению к страховым агентам

Сумма «откатов» страховых агентов доходит до 40%.

Национальный банк РК принимает жесткую политику по отношению к страховым агентам. Об этом сообщил глава Нацбанка Данияр Акишев на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК, представляя проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и страховой деятельности», сообщает Zakon.kz.

По словам депутата Павла Казанцева,в практике страхования происходит сговор между юридическим лицом и страховыми агентами. Договор заключают с тем страховым агентом, который вернет большую сумму страхового взноса. Порой сумма «откатов» доходит до 40%. Это создает недобросовестную конкуренцию и риск нехватки средств при возникновении страхового случая.

«Все осуществляется в соответствии с законодательством. К сожалению, действующее законодательство позволяет приводить к ситуации, когда действительно финансовая устойчивость страховой компании и резервы, которые она создает, могут оказаться недостаточными в результате той политики, которую проводит страховая компания, с привлечением страховых агентов. Размывается страховая премия, либо размываются страховые выплаты при осуществлении перестрахования. Мы изучили данный вопрос и в данном законопроекте установлен ряд требований и ограничений для страховых агентов в целях прозрачности их деятельности. Более того, со стороны надзорно-инспекционной практики Национальный банк принимает жесткую политику по ограничению данного вида деятельности», - ответил Акишев.

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