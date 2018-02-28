Renault разработала автомобиль для каршеринга

Никакие подробности об EZ-GO на данный момент не раскрываются: сообщается лишь, что концепт сделали автономным, электрическим и «интегрированным в жизнь человека».

На международном автосалоне в Женеве Renault представит концепт EZ-GO. На примере этого шоу-кара французский производитель хочет продемонстрировать собственное видение автомобилей будущего, подходящих как для личного, так и для совместного использования.

Никакие подробности об EZ-GO на данный момент не раскрываются: сообщается лишь, что концепт сделали автономным, электрическим и «интегрированным в жизнь человека». Пока «Рено» опубликовала только короткий видеотизер.

Прошлой осенью французы уже представили автономный электрический концепт SYMBIOZ, интегрированный в систему «умного» дома и управляемый искусственным интеллектом. По всей видимости, в EZ-GO развиваются те же идеи.

Помимо EZ-GO, Renault покажет в Женеве обновленный электромобиль ZOE, модели Captur и Scenic с новым 1,3-литровым двигателем Energy TCe, разработанным совместно с Daimler, а также две новые версии спорткара Alpine A110.

Текст: Александр Орехов

Фото: Renault

Via livecars

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