По итогам 2017 года в столице наблюдается снижение преступности на 20%

858 граждан работают в качестве общественных помощников полиции.

Важным аспектом социального благополучия является общественная безопасность. С учетом опыта проведения ЭКСПО работа по обеспечению правопорядка вышла на новый уровень, сообщил аким Астаны Асет Исекешев в ходе отчетной встречи с населением, передает официальный сайт столичного акимата.

«По итогам 2017 года анализ криминогенной ситуации в столице показывает снижение преступности на 20%. Для укрепления связи между полицией и жителями проведено более 1000 встреч участковых с населением. Жители доверяют полицейским и все более активно содействуют охране общественного порядка. И мы будем продолжать эту работу», – отметил аким.

858 граждан работают в качестве общественных помощников полиции.

Важную роль играют устанавливаемые КСК и жильцами системы видеонаблюдения во дворах и в подъездах домов.

«Так, только в 2017 году установлено свыше 500 таких видеокамер, из которых более 150 по программе «Безопасный двор» и еще свыше 3 тысяч за счет ГЧП и средств КСК и жителей», – сообщил А. Исекешев.

С помощью видеонаблюдения во дворах выявлено более 2 тысяч административных правонарушений, по камерам в подъездах зафиксировано более 1 800 нарушений.

Безопасность на дорогах значительно повысил запущенный с октября прошлого года проект «Сергек».

«Внедрение данного проекта способствовало сокращению количества дорожно-транспортных происшествий на 18%. Это яркий пример эффективной реализации механизма ГЧП, когда в выигрыше оказались все: жители и водители стали чувствовать себя безопаснее, городской бюджет сэкономил значительные средства», – резюмировал А. Исекешев.

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