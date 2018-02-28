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Утверждены Правила организации и ведения налогового учета индивидуальными предпринимателями на которых
не возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета и составлению финансовой отчетности
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Аннотация к документу: Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 1 февраля 2018 года № 98 «Об утверждении Правил организации и ведения налогового учета индивидуальными предпринимателями, на которых в соответствии с Законом Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» не возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета и составлению финансовой отчетности» (не введен в действие)
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В соответствии с пунктом 4 статьи 190 Налогового кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) утверждены Правила организации и ведения налогового учета индивидуальными предпринимателями, на которых в соответствии с Законом Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» не возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета и составлению финансовой отчетности.
Индивидуальный предприниматель обеспечивает организацию налогового учета, в том числе составление, хранение первичных учетных документов, а также проведение инвентаризации.
Операции и события отражаются в налоговом учете с подкреплением оригиналов первичных учетных документов.
Индивидуальный предприниматель обеспечивает учет операций и денег в кассе. Учет операций и денег в кассе осуществляется индивидуальным предпринимателем самостоятельно и (или) уполномоченным индивидуальным предпринимателем лицом-кассиром.
Определение работников, имеющих право подписи первичных учетных документов, утверждается документально в письменной форме. При этом иерархия права подписи в зависимости от занимаемой работником должности, размеров денежных сумм, сферы действия и сущности операции устанавливается индивидуальным предпринимателем.
При отсутствии вышеуказанного документа ответственность за право подписи первичных учетных документов и правильность отражения операций в них возлагается на индивидуального предпринимателя.
Индивидуальный предприниматель осуществляет ведение налогового учета в соответствии с главами 23 и 24 Налогового кодекса, а также согласно настоящим Правилам.
В соответствии с пунктом 2 статьи 190 Налогового кодекса учетная документация индивидуального предпринимателя включает в себя:
первичные учетные документы;
налоговые формы;
налоговую учетную политику;
иные документы, являющиеся основанием для определения объектов налогообложения и (или) объектов, связанных с налогообложением, а также для исчисления налогового обязательства.
При проведении в учетной документации исправительных записей раскрываются содержание операции и причины исправления. Исправительные записи оформляются справкой в произвольной форме, подписанной индивидуальным предпринимателем.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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