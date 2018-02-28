В соответствии с пунктом 4 статьи 190 Налогового кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) утверждены Правила организации и ведения налогового учета индивидуальными предпринимателями, на которых в соответствии с Законом Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» не возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета и составлению финансовой отчетности.

Индивидуальный предприниматель обеспечивает организацию налогового учета, в том числе составление, хранение первичных учетных документов, а также проведение инвентаризации.

Операции и события отражаются в налоговом учете с подкреплением оригиналов первичных учетных документов.

Индивидуальный предприниматель обеспечивает учет операций и денег в кассе. Учет операций и денег в кассе осуществляется индивидуальным предпринимателем самостоятельно и (или) уполномоченным индивидуальным предпринимателем лицом-кассиром.

Определение работников, имеющих право подписи первичных учетных документов, утверждается документально в письменной форме. При этом иерархия права подписи в зависимости от занимаемой работником должности, размеров денежных сумм, сферы действия и сущности операции устанавливается индивидуальным предпринимателем.

При отсутствии вышеуказанного документа ответственность за право подписи первичных учетных документов и правильность отражения операций в них возлагается на индивидуального предпринимателя.

Индивидуальный предприниматель осуществляет ведение налогового учета в соответствии с главами 23 и 24 Налогового кодекса, а также согласно настоящим Правилам.

В соответствии с пунктом 2 статьи 190 Налогового кодекса учетная документация индивидуального предпринимателя включает в себя:

первичные учетные документы;

налоговые формы;

налоговую учетную политику;

иные документы, являющиеся основанием для определения объектов налогообложения и (или) объектов, связанных с налогообложением, а также для исчисления налогового обязательства.

При проведении в учетной документации исправительных записей раскрываются содержание операции и причины исправления. Исправительные записи оформляются справкой в произвольной форме, подписанной индивидуальным предпринимателем.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.