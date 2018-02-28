В 70 школах Астаны открыты классы по робототехнике

В этом году откроют классы по робототехнике еще в 10 школах.

С целью повышения конкурентоспособности в области развития науки и технологий сегодня идет плановое обновление материально-технической базы столичных школ, сообщил аким столицы Асет Исекешев в ходе отчетной встречи с населением, передает официальный сайт акимата Астаны.

Так, в 70 школах открыты классы по робототехнике, до конца года будут оснащены все школы.

«Начали работу STEM-лаборатории, оснащенные 3D-принтерами и инженерным оборудованием. В этом году открываем еще в 10 школах. Запущена сетевая академия CISCO, которая даст возможность готовить специалистов в IT-сфере с возможностью получения международных сертификатов», – сообщил аким.

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