Как изменится система конфискации имущества в Казахстане
Решение о конфискации имущества будут оглашать в зале суда
Фото : sempravo.com28 февраля 2018, 13:47
На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК рассматривается законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления защиты права собственности и арбитража».
Министр юстиции Марат Бекетаев рассказал, как изменится система конфискации имущества в Казахстане, сообщает Zakon.kz.
«Рекомендуется, чтобы в компетентность прокурора входил вопрос о том, является ли имущество, которое является основанием для возможной конфискации, связано с преступлением. Суд также примет решение о наличии или отсутствии доказательства конфискации имущества в зале суда. Кроме того, при присуждении судебного постановления о конфискации имущества предусматривается указать, какое имущество подлежит конфискации»,- сказал Бекетаев.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
Сейчас читают
Загрузка...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com