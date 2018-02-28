Как изменится система конфискации имущества в Казахстане

Решение о конфискации имущества будут оглашать в зале суда

Фото : sempravo.com

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК рассматривается законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления защиты права собственности и арбитража». Министр юстиции Марат Бекетаев рассказал, как изменится система конфискации имущества в Казахстане, сообщает Zakon.kz. «Рекомендуется, чтобы в компетентность прокурора входил вопрос о том, является ли имущество, которое является основанием для возможной конфискации, связано с преступлением. Суд также примет решение о наличии или отсутствии доказательства конфискации имущества в зале суда. Кроме того, при присуждении судебного постановления о конфискации имущества предусматривается указать, какое имущество подлежит конфискации»,- сказал Бекетаев.

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