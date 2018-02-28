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Новый Audi A6 рассекретили досрочно

Как и следовало ожидать, новый A6 оказался похож на другие седаны Audi, которые уже пережили смену генераций.

Фото : 28 февраля 2018, 13:59

На форуме Worldscoop появились первые полноценные изображения седана Audi A6 нового поколения. Эти предположительно официальные фотографии опубликовал пользователь с ником Romano_A7.

Как и следовало ожидать, новый A6 оказался похож на другие седаны Audi, которые уже пережили смену генераций – и на младший A4, и на флагманский A8. Снимков салона пока нет, но, судя по шпионским фото, внутри A6 также получит последние версии «виртуального кокпита» (цифровой приборной панели) и мультимедийной системы, уже знакомые нам по другим новинкам. Технически A6 будет идентичен моделям A4, A5, A7, A8, Q5 и Q7 – его переводят на ту же платформу MLB Evo (MLB II).

Мировая премьера нового седана Audi A6 состоится 6 марта на Женевском автосалоне. За ним последуют универсалы – обычный Avant и внедорожный allroad quattro, а также спортивные S- и RS-модификации.

Текст: Александр Орехов
Фото: worldscoop.forumpro.fr
Via cartimes


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