Новый Audi A6 рассекретили досрочно

Как и следовало ожидать, новый A6 оказался похож на другие седаны Audi, которые уже пережили смену генераций.

На форуме Worldscoop появились первые полноценные изображения седана Audi A6 нового поколения. Эти предположительно официальные фотографии опубликовал пользователь с ником Romano_A7.

Как и следовало ожидать, новый A6 оказался похож на другие седаны Audi, которые уже пережили смену генераций – и на младший A4, и на флагманский A8. Снимков салона пока нет, но, судя по шпионским фото, внутри A6 также получит последние версии «виртуального кокпита» (цифровой приборной панели) и мультимедийной системы, уже знакомые нам по другим новинкам. Технически A6 будет идентичен моделям A4, A5, A7, A8, Q5 и Q7 – его переводят на ту же платформу MLB Evo (MLB II).

Мировая премьера нового седана Audi A6 состоится 6 марта на Женевском автосалоне. За ним последуют универсалы – обычный Avant и внедорожный allroad quattro, а также спортивные S- и RS-модификации.

Текст: Александр Орехов

Фото: worldscoop.forumpro.fr

Via cartimes

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