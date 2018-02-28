Мужчина врезался в витрину автосалона на Rolls-Royce

Подробности произошедшего выясняются.

В Алматы мужчина выехал из автосалона на Rolls-Royce, передает Zakon.kz.

Информация об этом распространяется в соцсетях. По всей вероятности, мужчина в неадекватном состоянии завел автомобиль и попытался выехать из автосалона.

Подробности произошедшего выясняются.

Фото: соцсети.

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