Мужчина врезался в витрину автосалона на Rolls-Royce
Подробности произошедшего выясняются.
Фото : соцсети28 февраля 2018, 14:04
В Алматы мужчина выехал из автосалона на Rolls-Royce, передает Zakon.kz.
Информация об этом распространяется в соцсетях. По всей вероятности, мужчина в неадекватном состоянии завел автомобиль и попытался выехать из автосалона.
Подробности произошедшего выясняются.
Фото: соцсети.
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