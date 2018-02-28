Последствия январской метели в Астане устраняют до сих пор

Уже больше месяца жительница дома живет без крыши.

Жительница дома, расположенного по улице Куляш Байсеитовой, 124, обратилась с жалобой к акиму Астаны Асету Исекешеву, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В ее доме во время снежной бури 11 января снесло крышу, и уже больше месяца жители живут без неё.

«Уже сил нет, два месяца мы ждём (...) Когда нам будут делать крышу?» - обратилась она в ходе отчётной встречи с населением.

По ее словам, КСК не решает этот вопрос.

Градоначальник заверил, что возьмёт вопрос на свой контроль и потребовал у акима Сарыаркинского района Армана Турлубека не затягивать решение этой проблемы.

Районный аким сообщил, что управление жилищной инспекции составило бюджетную заявку на выделение финансовых средств.

«Поручаю сегодня же выехать, давайте решать вопросы», - заключил Асет Исекешев.

Напомним, 11 января в Астане была снежная буря. В тот день слетели строительные материалы с крыш и стен зданий в 26 жилых домах. Пострадали 4 школы и 3 детских сада, была сорвана основная часть кровли агротехнического университета им. С .Сейфуллина. В результате сильного ветра развернуло 131 светофор, повреждены 16 остановок. Один из жителей оказался в реанимации и в последствии скончался.

Фото inform.kz

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