Правила страхования для казахстанских туристов предлагают изменить

Национальный банк РК предлагает изменить методы страхования лиц, выезжающих за рубеж. Об этом сообщил глава Нацбанка Данияр Акишев на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК, представляя проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и страховой деятельности», сообщает Zakon.kz.

«В настоящее время страхование работает только тогда, когда доказана ошибка туроператора. Конечно, это работает очень редко. Обычно туристы остаются один на один с проблемой и с компенсацией за ущерб здоровью», - сказал глава Нацбанка.

Данный законопроект предусматривает внесение изменений в правила страхования для туристов, выезжающих за рубеж.

«То есть туроператор будет обязан выдать страховой сертификат туристу, когда билет будет продан», - сказал он.

В страховой сертификат будут включены телефоны международных компаний, обеспечивающие круглосуточную амбулаторную помощь.

«В случае несчастного случая за границей туристу не потребуется платить за медицинскую помощь и реабилитацию. Эти расходы международной компании выплачивает страховая компания. Стоимость страхования для туроператора не будет высокой. В день примерно 320 тенге. Затраты в размере от 3 до 16 миллионов тенге будут покрываться. Эта страховка будет работать только для туристов, которые обратились за помощью к туроператорам. А те туристы, которые не прибегли к помощи туроператора или выехали за рубеж самостоятельно, будут нести за себя ответственность сами, то есть государство не может их принудить к обязательному страхованию», - подытожил Акишев.